Копретседателката на партијата Алтернатива за Германија (AfD), Алис Вајдел, жестоко ја критикуваше политиката на германскиот канцелар Фридрих Мерц, велејќи дека тој претставува „безбедносна закана за земјата“

„Овој канцелар е безбедносна закана за нашата земја!“, напиша Вајдел на социјалните мрежи.

Таа оцени дека постапките на германскиот канцелар директно се во спротивност со напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за решавање на конфликтот во Украина.

Претходно Мерц ги повика европските земји активно да дејствуваат за да го ослабат економскиот потенцијал на Русија, нагласувајќи дека Западот мора да ја спречи Москва да ја финансира својата одбранбена индустрија. Според него, за ова е неопходно заедничко дејствување на европските сојузници.

AfD, сепак, смета дека ваквите чекори ја водат Германија кон дополнителни безбедносни ризици и економска нестабилност, додека Вајдел инсистира дека земјата мора да се сврти кон заштита на сопствените интереси