Видеото на Северина е прегледано речиси 3 милиони пати: Затоа што тоа што не ме убило, нема да ме убие

Северина во петокот во Јахорина го одржа својот прв концерт во 2024 година и го започна со говор во кој емотивно проговори за ситуацијата низ која повторно минува – борбата за старателството над нејзиниот син . Посебно потресна и емотивна беше изведбата на нејзината песна „Роѓено мое“ , при што очите на Северина се наполнија со солзи, а публиката наместо неа ја пееше песната до крај. Сега таа сподели видео во кое го прикажува најемотивниот момент на вечерта, а видеото е прегледано речиси 3 милиони пати.

– Затоа што тоа што не ме уби, нема да ме убие . Нека им се разбие на нивна кола– напишал Вучковиќ во описот.

Песната ја објави во 2019 година и му ја посвети на синот, а кога на концерт истата година ја изведе „Rođeno moje“ во Арена Загреб, не можеше да ги задржи солзите и емоциите бидејќи концертот се одржа не долго откако таа беше првпат и е одземено старателството.син а потоа судот одлучил дека нејзиниот син мора да живее со татко му Милан Поповиќ. Северина синоќа пред почетокот на самиот концерт одржа говор во кој се осврна на нов пресврт во борбата за старателство.

– Не станав од кревет четири дена . Потоа станав, морав да се облечам, да се нашминкам, да си ја средам косата и да се поклонам. -Пред се да им оддадам почит на сите мали и слаби жени кои ми дадоа сила… Колку убаво им рече претседателот на Врховниот суд, на големите и моќните… Не смеам да бидам нечесен и сакам да им се заблагодарам на сите мажи, особено на моите колеги од местото на настанот, и на секој мал и слаб човек. Многумина од вас ми ги споделуваат своите искуства, има шокантни кои ме расплакаа, а има и многу од БиХ кои се жртви на институционално насилство. Знам и за еден случај од Херцеговина, мајка чии две девојчиња одат кај татко насилник, кој ги силувал и двете – рече таа во својот говор, по што следеше аплауз од публиката.

На крајот им се заблагодари на сите и рече дека повеќе нема да молчи за неправдата. – Велат дека мора да молчиме и бидеме покорни кога се во прашање децата. Молчев упорно и покорно, зборуваше другата страна, а јас чекав и верував во хрватскиот правен систем, како што веруваат жените во Босна и Херцеговина. Молчев додека за прв пат не ми го однесоа детето . Оттогаш зборувам за неправдите на системот, за организираното киднапирање на деца кога се вмешани богати и моќни татковци. Ни јас нема да застанам, а се надевам дека нема да запрете ни вие сите жени од Босна и Херцеговина. Ви благодарам за поддршката, никогаш нема да можам да ви се заблагодарам доволно. – изјави пејачката.

Да потсетиме, овој вторник се случи нов пресврт во нејзината борба за старателството над синот, кое го доби во врска со Милан Поповиќ . Имено, драматичниот заговор во битката за старателството на нивниот син Александар се случи откако Врховниот суд ја поништи пресудата на Жупанискиот суд во Сплит, со која беше прекршен Законот за парнична постапка.

