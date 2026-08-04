(Видео) Ноќна битка со огнот во кавадаречкиот регион

Огнената стихија во што го зафати кавадаречкиот регион се уште не стивнува, а пожарникарите ќе го гаснат и во текот на ноќта, соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов.

Огнот зафатил претежно нискостеблеста вегетација, а силниот пламен што повремено се појавува е резултат на согорувањето на голем број ниски смреки.

Ангелов истакна дека кавадаречките пожарникари ќе продолжат со интервенцијата и во текот на ноќта, во обид да го спречат понатамошното ширење на огнената стихија.

Директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамед Али, е на терен и заедно со Ангелов одблиску ги координира активностите за справување со пожарот.

Али апелира до сите граѓани да покажат максимална внимателност и да избегнуваат какви било активности што можат да предизвикаат пожар, бидејќи високите температури и ветерот придонесуваат за негово брзо ширење.

Во акцијата за гаснење е вклучен и градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, кој е на терен заедно со пожарникарите.