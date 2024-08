(Видео) Ослободена заложничка на Хамас направи луда забава, некои не се воодушевени: „Таа танцува полугола, а момчето се уште е заложник“

Четворица заложници, кои беа киднапирани од музичкиот фестивал Нова на денот на ужасниот масакр на Хамас на 7 октомври 2023 година, беа спасени од израелските сили за време на рацијата во центарот на Газа. Меѓу нив беше и 26-годишната Ноа Аргамани, израелска државјанка со кинеско потекло. На видеото кое беше објавено во израелските медиуми по масакрот на Хамас, се прикажува како терористите ја возат на мотор додека 26-годишната девојка вика: „Не ме убивај!“.

Аргамани денеска конечно е слободна, а во оваа прилика реши да го „прослави животот“ организирајќи голема летна забава со семејството и пријателите по 246 дена што ги помина во Газа.

Таа, исто така, ја искористила приликата да ја повика терористичката група да ги ослободи преостанатите заложници, вклучително и нејзиното момче Авинатан Ор, пренесува Тајмс оф Израел.

„Не е идеална ситуација да се забавуваме додека војната се уште трае во позадина… Додека нашите војници се на бојното поле, додека има 209 заложници таму во Газа, вклучувајќи го и моето момче Авинатан Ор, кој на сите ни недостасува ужасно. Но, во исто време, среќна сум што имам можност да го прославам животот со сите вас. Оваа забава е потсетник дека треба да го цениме секој ден во нашите животи, мора да го славиме секој момент додека сме тука“, рече таа во видеото кое го емитуваше Канал 12.

Сепак, не сите гледаа позитивно на нејзината забава. На социјалните мрежи следеа бројни критики за неа и нејзиното друштво, кои тие ги сметаат за непримерни.

„Над 200 невини палестински цивили беа безмилосно искасапени за да се ослободи Ноа Аргамани, само за таа да танцува полугола со својот татко без кошула на морничави техно звуци додека нејзиното момче е сè уште во заробеништво. Какво пореметено, болно општество“, гласеше еден од коментарите на критичарите.

200+ innocent Palestinian civilians were mercilessly butchered to free Noa Argamani for her to dance half naked with her shirtless father to crappy techno ripoffs while her boyfriend is still in captivity. What a deranged sick society pic.twitter.com/SLVkujwFjw

— Hadi (@HadiNasrallah) August 26, 2024