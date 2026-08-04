0 SHARES Сподели Твитни

Пожарот во кавадаречко од попладнево повторно е реактивиран и проширен на тесно пристапен терен во атарот на селото Равец.

Пожарот, според првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување, се разгорува со голема брзина.

На терен се испратени два ер трактора на ДЗС и два хеликоптера – еден полициски и еден армиски, изјави попладнево Ангелов.

The post (ВИДЕО) Пожарот во кавадаречко се шири со голема брзина, активирани ер трактори и хеликоптери appeared first on Provereno.

Пронајдете не на следниве мрежи: