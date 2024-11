(Видео) Снег падна во Саудиска Арабија, неверојатни сцени како во зимска бајка

Според државната агенција СПА, од средата врне дожд во регионот Ел Џауф, а сега планините побелеа, објави Униан.

Пејзажот на регионот Ел Џауф, познат по своите сезонски диви цвеќиња, како лаванда, хризантема и голем број ароматични растенија, моментално привлекува природна убавина, засилена со неодамнешните врнежи.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow

This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.

A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo

— Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024