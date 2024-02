ВИДЕО | СТРАШНИ СЦЕНИ ОД ФЛОРИДА – Авион се урна врз населени куќи: Штетата е огромна, а има и неколку загинати

0 SHARES Сподели Твитни

Неколку луѓе загинаа кога мал авион удри во комплекс за мобилни куќи во Флорида, САД.

Авионот Beechraft Bonanza V35 паднал врз населбата ноќта меѓу четвртокот и петокот. Прво се запалила една куќа, а пожарот се проширил на уште три, пренесуваат тамошните медиуми.

⚠️ BREAKING: Small plane crashes into mobile home park in Clearwater, Florida pic.twitter.com/di9zjkXzcI— Valdis (@valdisjansonsn) February 2, 2024

Спасувачките служби ги пронашле остатоците од авионот, а пожарникарите потврдиле дека неколку луѓе загинале во авионот и во куќата каде што се урнал. Засега не се знае колку се повредени.

AVIONETA 🛩️ SE ESTRELLA EN UN COMPLEJO DE CASAS 🏘️ MÓVILES EN FLORIDA…✍️😳😱Bomberos de Clearwater, Florida, informan que lamentablemente “varias” personas perdieron la vida,después que una avioneta se estrellara contra un complejo de casas móviles el jueves por la noche.✍️ pic.twitter.com/AqvufLydNs— Anonymous👊 (@Anonymous05600) February 2, 2024

Познато е дека пилотот пријавил дефект на моторот пред падот.

„Можам да потврдам дека неколку луѓе загинаа од авионот и во куќата. Работиме на тоа да спречиме поголема штета и повреди“, изјавил првиот човек на противпожарната служба Скот Елерс.

NOW 🚨 A small plane has crashed in Clearwater, Florida. Multiple mobile homes on fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene.#Clearwater pic.twitter.com/0uWWxb0cdm— 50 States of Lie (@50StatesOfLie) February 2, 2024

