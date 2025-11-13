(Видео) Трамп го испрска сирискиот претседател со парфем: „Колку жени имаш?“

Сирискиот претседател пристигна во Белата куќа низ спореден влез. На новинарите, кои подготвиле незгодни прашања за неговото џихадистичко минато, не им било дозволено да влезат во Овалната соба, пренесуваат медиумите за неговата посета.

Сепак, според написите, една снимка го открива топлиот пречек што американскиот претседател Доналд Трамп му го упатил на Ахмад ал-Шара.

„Ова е машки парфем“, рече Трамп додека го вадеше златното капаче од шишенцето со парфем и го испрска Ал-Шара.

„Ова е најдобриот парфем“, рече Трамп, забележувајќи дека има шишенце за сопругата, објавува Телеграф.

Потоа се пошегува: „Колку жени имаш? Една?“ Кога Шара се насмеа и потврди дека има само една сопруга, Трамп пријателски го потапка по раката и со насмевка рече: „Со вас, никогаш не знам.“