(Видео) Украина ќе влезе во НАТО, тоа беше одлучено во Вашингтон, кажа шефот на НАТО

„Украина ќе стане 33-та или 34-та членка на НАТО, која во моментов има 32 членки“, изјави неодамна назначениот генерален секретар на НАТО Марк Руте на прес-конференција во Брисел.

„Во моментов се чини дека Украина ќе влезе како 33-та членка, но пред неа може да влезе некој друг. Но, Украина во иднина ќе биде членка на НАТО. Така решивме во Вашингтон“, изјави генералниот секретар на НАТО.

◾️Ukraine will become 33rd or 34th member of NATO, which currently has 32 members, the recently appointed Secretary General of NATO, Mark Rutte, said during a press conference with journalists in Brussels.

“At the moment, it seems that it will be Ukraine as number 33. But maybe… pic.twitter.com/3r2hGCig9Z

