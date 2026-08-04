(Видео) Успешна револуционерна операција на бебе во матката на мајката!

Лекари извршиле револуционерна операција на неродено бебе и успешно коригирале вродена мана додека бебето сè уште било во утробата.

Неговата мајка, Мејзи Севиџ од Лондон, била оперирана од лекари во САД кога била во 26. недела од бременоста.

Бебето Тео, кое сега има пет месеци и добро напредува, имало гастрошиза – вродена мана при која стомачниот ѕид не се развива правилно, поради што цревата се развиваат надвор од телото.

Лекарите делумно ја изложиле матката на неговата мајка, а потоа со помош на минимално инвазивна, односно лапароскопска операција, внимателно ги вратиле неговите органи во стомачната празнина.

Тој бил третото бебе во светот кое учествувало во ова клиничко испитување од ваков вид.

Мејзи (29) и таткото на Тео, Џош Френч (36), кои и двајцата се наставници, велат дека се неизмерно олеснети по успехот на оваа пионерска операција.

„Тој е мало чудо, нели?“ изјавила Мејзи за BBC News.

Но, двајцата се свесни дека исходот можел да биде многу поинаков. Оваа сериозна вродена мана се јавува кај едно од 3.000 бебиња во Велика Британија секоја година. Во најдобрите случаи, бебињата може да поминат неколку недели на интензивна нега, да примаат храна преку сонда или интравенски и да имаат потреба од корективна операција.

Кај најкомплексните случаи, како оној на Тео, последиците можат да бидат многу посериозни – до шест месеци на неонатална интензивна нега, повеќе операции, интравенска исхрана до две години и можна трансплантација на црева.

Дури и со највисоко ниво на медицинска грижа, едно од 10 бебиња не преживува.

Родителите на Тео првично немале никаква идеја дека нешто не е во ред со нивното неродено дете.

„Кога одевме на прегледот во 20. недела, едноставно бевме возбудени што ќе добиеме слика од нашето бебе“, изјавил Џош. „Во тој момент дури не знаевме ни дека ќе биде момче.“

Џош вели дека откритието дека Тео има гастрошиза било шокантно и „неверојатно страшно“.

Во 24. недела од бременоста, специјалисти од лондонската болница „Great Ormond Street Hospital“ (GOSH) ги подготвувале Мејзи и Џош за тоа како би можеле да изгледаат првите шест месеци од животот на Тео. Но, откако било утврдено дека тој има посериозна форма на комплексна гастрошиза, лекарите го упатиле во „Texas Children’s Hospital“ во Хјустон.

Таму тим од фетални и педијатриски хирурзи, предводен од д-р Мајкл Белфорт, спроведувал прво клиничко испитување од ваков вид за корекција на комплексна гастрошиза уште пред раѓањето.

Белфорт, кој бил главен лекар на испитувањето, претходно развил слична хируршка процедура во матката за бебиња со спина бифида.

На Мејзи ѝ било кажано веднаш да отпатува во Тексас и да остане таму до крајот на бременоста.

„Тоа беше огромна одлука“, изјавила таа.

Како дел од испитувањето, таа најпрво морала да отпатува во болницата во Левен, Белгија, каде што специјалисти ѝ дале инјекција со ботокс преку матката, директно во стомачниот ѕид на Тео, со цел да ги опуштат мускулите и да ја олеснат операцијата.

Потоа семејството отпатувало во Тексас, каде што операцијата била извршена во ноември минатата година, во 26. недела од бременоста.

Џош вели дека за него чекањето додека лекарите ја оперирале Мејзи било мачно.

„Должината на тој ден ми се чинеше како цела недела“, изјавил тој. „Чекањето и тоа што не знаевме што точно се случува во секој момент.“

Матката на Мејзи била делумно изложена за да се наместат матката и бебето во соодветна положба. Амнионската течност била исцедена и заменета со јаглерод диоксид (CO₂), за да се создаде дополнителен простор за операцијата.

Потоа, со помош на лапароскопска операција, лекарите внимателно ги вратиле органите на Тео во неговата стомачна празнина, по што отворот бил зашиен.

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