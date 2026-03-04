(Видео) Хегсет: Иран се обиде да го убие Трамп

Министерот за одбрана на Соединетите Американски Држави, Пит Хегсет, објави за време на прес-конференцијата во Пентагон дека Иран се обидел да го убие американскиот претседател Доналд Трамп.

Хегсет изјави дека нивните сили го „пронашле и убиле“ водачот на единицата што се обидела да го убие Доналд Трамп.

„Вчера, водачот на единицата што се обиде да го убие претседателот Трамп беше пронајден и убиен“, рече министерот за одбрана на конференцијата во Пентагон.

Како што рече, САД и Израел штотуку ги започнуваат своите напади врз Иран и најавија нови бранови напади. Тој истакна дека САД ќе користат „неограничени“ залихи од гранати.

„Соединетите Американски Држави победуваат, решително, разорно и безмилосно. Во војна сме само пет дена, но нема да брзаме за да се осигураме дека операцијата е успешна“, рече Хегсет, според NBC News.

Тој најави дека повеќе американски сили ќе пристигнат на Блискиот Исток и ќе се приклучат на нападите врз Иран.

Тој процени дека американските и израелските сили ќе преземат „целосна контрола врз небото на Иран“ во следните неколку дена, „помалку од една недела по почетокот на војната“.

„Само четири дена сме во ова, метриките се менуваат, прашината се слегнува и пристигнуваат нови засилувања. Многу е рано и, како што рече претседателот Трамп, ќе одвоиме толку време колку што ни е потребно за да обезбедиме успех“.

„Почнувајќи од синоќа, и за помалку од една недела, двете најмоќни воздухопловни сили во светот ќе имаат целосна контрола врз небото на Иран. Ова никогаш не требало да биде фер борба и не е фер борба. Ги удираме додека се на земја, што е токму онака како што треба да биде“, рече тој.

Генералот Ден Кејн зборуваше за Иран и нивната одмазда по првичните напади што ги започнаа САД и Израел во саботата. Тој вели дека Иран бил „неселективен и непрецизен во своите напади“.

„Тие испукаа повеќе од 500 балистички ракети и повеќе од 2.000 беспилотни летала, таргетирајќи невини цивилни цели низ целиот регион“, рече тој.

Кејн вели дека американските партнери „одговараат на повикот да се одбранат“.

„Јордан, Бахреин, Саудиска Арабија, ОАЕ, Катар и Кувајт ги бранат своите луѓе со свои борбени капацитети, со прецизност и воздржаност“, додаде тој.

Тој нагласи дека САД ќе се прошират во внатрешноста на Иран.

„Сега ќе почнеме да се шириме во внатрешноста, постепено напаѓајќи подлабоко на иранската територија и создавајќи дополнителна слобода на маневрирање за американските сили“, им рече тој на новинарите.