Визит-картичката на Стив Џобс од 1983 година веќе достигна 85.000 долари, а лицитацијата сè уште трае

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Визит-картичка на Стив Џобс од 1983 година со неговиот оригинален потпис веќе е продадена за повеќе од 85.000 долари на аукција, иако лицитацијата сè уште е во тек. Станува збор за еден од најретките деловни предмети од раните години на Apple , поради што колекционерите се многу заинтересирани.

RR Auction досега има добиено 17 понуди, а последната понуда надмина 85.500 долари. Се очекува дека конечната цена би можела да биде значително повисока пред затворањето на аукцијатa.

Зошто оваа визит-карта е толку вредна

Според аукциската куќа, во текот на нејзината историја биле продадени само 15 визит-картички на Стив Џобс , додека само четири потекнуваат од 1983 година. Копијата што сега е на продажба го носи највисокиот можен степен на автентичност „Gem Mint 10“ , доделен од PSA/DNA.

Иако картичката има мали знаци на употреба и неколку мали оштетувања на врвот, потписот на Џобс е целосно зачуван, што значително ја зголемува нејзината вредност кај колекционерите.

Сувенирoт на Apple руши рекорди

Ова не е прв пат предмети поврзани со Стив Џобс да достигнат огромни суми. Претходната потпишана визит-карта понудена на аукција беше продадена минатата година за дури 180.000 долари .

Уште поскап пример беше прототипот на компјутерска плоча Apple-1 „Board #0“ , која претходно се продаде за 2,75 милиони долари . Ваквите предмети ретко стигнуваат на пазарот, па затоа секоја нова аукција го привлекува вниманието на колекционерите ширум светот.

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