Висок дневен пад на вредноста на доларот!

Вредноста на американскиот долар денеска се намали за повеќе од 0,27 проценти откако Конгресот во САД не успеа да постигне договор за привремен буџет, што резултираше со затворање на американската федерална влада.

Индексот на доларот, кој ја изразува вредноста на доларот во однос на шест други валути како што се еврото и јапонскиот јен, се намали на 97,19.

Овој пад резултираше со вкупен пад од 10 проценти за 2025 година. Тоа е најголемиот годишен пад на вредноста на доларот од 2003 година, кога изгуби од својата вредност за 14,6 проценти, објавија медиумите во светот.