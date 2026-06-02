Вишиот суд пресуди: Драгиевиќ е ослободен од обвинението во случајот со малата Данка Илиќ!

Вишиот суд во Неготин донесе одлука со која го ослободи од обвинение Радослав Драгиевиќ (75) од селото Злот кај Бор, кој беше обвинет за сторено кривично дело непријавување на кривичното дело и на сторителот и помагање на сторителот по извршувањето на кривичното дело.

Неговиот син Дејан Драгијевиќ, како и Срѓан Јанковиќ, се во притвор и го чека судењето по обвинението за тешко убиство на Данка Илиќ.

– Вишиот суд во Неготин, односно Советот на Вишиот суд, донесе одлука дека нема простор за обвинувања, односно постапката против Радослав Драгиевиќ е прекината. Одлуката ја испраќаме на две адреси, до Вишото обвинителство во Заечар и до адвокатот на Драгиевиќ – дознаваме од надлежните.

Со оглед на тоа што беше ослободен, адвокатот на Радослав нема да поднесе жалба, но Вишото јавно обвинителство во Заечар има право да поднесе жалба до Апелациониот суд во Ниш во рок од три дена од приемот на одлуката.

– Со оглед на тоа што Апелациониот суд го врати обвинението против Драгиевиќ, речиси сигурно ќе ја отфрли жалбата на Вишото обвинителство во Зајечар – дознаваме неофицијално.

