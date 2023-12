ВОЈНАТА СЕ ШЕРИ, ИЗРАЕЛСКИ ТАНКЕР Е НАПАДНАТ НА БРЕГОТ НА ИНДИЈА! Пентагон за нападот со дрон го обвини Иран, кој не се огласува

0 SHARES Сподели Твитни

Танкер за хемикалии бил погоден во Индискиот Океан со беспилотно летало лансиран од Иран, соопшти американската војска.

Би-би-си јавува дека нападот се случил во саботата .

Пентагон објави дека бродот Хем Плутон бил погоден „200 наутички милји (370 километри) од брегот на Индија“ .

Пожарот на бродот е изгаснат и нема жртви .

Се вели дека Иран не ја коментирал оваа вест и потсетува на серија напади со беспилотни летала и ракети кои неодамна ги извршија во Црвеното Море Хутите , бунтовници од Јемен поддржани од Иран.

Централната команда на американската војска (ЦЕНТКОМ) вчера во одвоено соопштение изјави дека „две противбродски проектили биле истрелани врз меѓународните поморски рути во јужниот дел на Црвеното Море од областите во Јемен контролирани од Хутите“ .

– Ниту еден од бродовите не беше погоден со балистички проектили – соопшти ЦЕНТКОМ .

Во соопштението, исто така, се наведува дека американски воен брод кој патролирал во тие води „соборил четири беспилотни летала кои пристигнале од подрачјето на Јемен контролирано од Хутите“ и насочено кон неименуван американски брод.

Подоцна истиот ден, танкер што превезувал сурова нафта беше погоден во јужниот дел на Црвеното Море од дрон лансиран од Хутите , додека друг за малку беше промашен.

Би-Би-Си известува дека бунтовниците, кои контролираат голем дел од Јемен, велат дека целта на бродовите се поврзани со Израел поради тековната војна во Појасот Газа .

Многу глобално важни бродски компании го прекинаа превозот низ Црвеното Море поради зголемениот ризик од напади.

Пентагон објави дека танкерот „Хем Плуто“ во Индискиот Океан бил погоден од „еднонасочен дрон испукан од Иран “.

Министерството за одбрана на САД соопшти дека станува збор за „хемиски танкер што пловел под знамето на Либерија, има јапонски сопственик и холандски оператор“ .

🚨 Indian Coastguard arrives at attacked MV Chem Pluto, an Israeli-affiliated tanker transporting crude from Saudi to India. Suicide drone suspected from Iran. 21 Indian crew on board. Ship headed to Mangalore.Live update https://t.co/c6FdDoO3ey#India #Israel #SaudiArabia pic.twitter.com/A9VNZmamLD— QuickUpdate (@BigBreakingWire) December 23, 2023

Претходно, компанијата „Ембри“, која се занимава со поморска безбедност, изјави дека овој брод е поврзан со Израел и дека се движи од Саудиска Арабија во Индија .



