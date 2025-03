Временска прогноза: Променливо облачно и потопло со повремен дожд

0 SHARES Сподели Твитни

Денешниот ден ќе биде со изменливи облаци и потопли температури, при што повремено ќе има услови за локални дождови. Јужниот ветер ќе биде умерено до засилено изразен. Најниските температури ќе се движат од 3 до 10 степени, додека највисоките ќе варираат меѓу 18 и 22 степени. Во Скопје, облачноста ќе биде променлива со шанси за повремени врнежи. Ќе се појави умерен јужен ветер. Најниската температура се очекува да достигне до 7 степени, а највисоката до 22 степени.

Наредниот период ќе биде обележан со променлива облачност и спорадични дождови. Почнувајќи од средината на претстојната недела, се предвидуваат поинтензивни временски процеси со дождови од пороен карактер, грмежи и силни ветришта кои ќе достигнат брзина од над 60 километри на час. На одредени места ќе наврне поголемо количество дожд, над 20 литри на квадратен метар во период од 24 часа. До четврток, јужниот ветер ќе остане присутен, со засилен интензитет утре, а од петок се предвидува премин кон северен ветер.

