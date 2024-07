„ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНИМЕ И ДА ГО ПОБЕДИМЕ ТРАМП“ По повлекувањето од претседателската трка, Бајден ја поддржа Камала Харис

0 SHARES Сподели Твитни

Откако актуелниот претседател на САД, Џо Бајден се откажа од претседателската трка, тој на социјалната мрежа Х објави дека ја поддржува Камала Харис за номинацијата на демократите.-Мои колеги демократи, решив да не ја прифатам номинацијата и целата енергија да ја насочам на моите должности како претседател до крајот на мојот мандат. Мојата прва одлука како партиски кандидат во 2020 година беше да ја изберам Камала Харис за мој кандидат. И тоа беше најдобрата одлука што ја донесов. Денес сакам да ја понудам мојата целосна поддршка Камала да биде кандидат на нашата партија оваа година. Демократи – време е да се обединиме и да го победиме Трамп. Ајде да го направиме тоа – напиша Бајден.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Да потсетиме дека во изјавата споделена на социјалната мрежа Х, претседателот рече дека во најдобар интерес на неговата партија е да се повлече и да се фокусира исклучиво на исполнување на неговите должности како претседател до крајот на неговиот мандат, напиша Бајден.

pic.twitter.com/RMIRvlSOYw— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024



Пронајдете не на следниве мрежи: