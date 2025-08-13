Вучиќ: Нема промени во Владата, сите проруски елементи остануваат

Србија нема да ја промени својата политика. Нема да има замена на проруски ориентирани високи државни службеници во српската влада. Српскиот претседател Александар Вучиќ го изјави ова за руската агенција РИА Новости.

Вучиќ, исто така, ги коментираше написите во некои руски медиуми дека српскиот премиер Ѓуро Мацут ќе го отпушти својот началник на кабинетот и советник за национална безбедност Милош Анџиќ следната недела, под притисок од Западот. Вучиќ, исто така, ги отфрли тврдењата дека ќе има замена на прорускиот висок советник за надворешна политика Александар Николиќ, како и заменик-началникот на кабинетот Ана Јовановиќ и високата советничка Билјана Богичевиќ.

„Србија не се менува и нема да ја промени својата политика. Србија нема намера да воведува санкции кон никого, ниту да ја менува својата политика. Сето ова е глупост. Не разбирам кому му е потребно и кој го измислува“, рече Александар Вучиќ, чија изјава веднаш ја рашири провладиното издание Политика