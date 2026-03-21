Вучиќ: „Не ме браневте мене, туку Србија“ – најави до кога ќе биде на власт

Голем број граѓани се собраа пред Арената во Белград, носејќи знамиња на Србија и на Српска напредна партија (СНС). Пред салата беа поставени чадори со иницијалите на претседателот на Србија, како и балони во боите на српското знаме, пренесува Еуроњуз.

Министерот за внатрешни работи, Ивица Дачиќ, кој неодамна беше хоспитализиран поради здравствени проблеми, им се заблагодари на граѓаните и на две личности кои, како што рече, му помогнале сериозно да ја сфати ситуацијата: претседателот Александар Вучиќ и неговата сопруга Сања Вучиќ. Дачиќ исто така им се заблагодари на лекарите и на сите што се грижеле за неговото здравје, повикувајќи ги своите поддржувачи и членови да гласаат за заедничката листа на СНС и СПС на локалните избори. Тој изрази увереност во победата, истакнувајќи дека Србија многу пати била „на работ на смртта“, но секогаш победувала.

По обраќањето на Дачиќ, присутните го поздравија претседателот Александар Вучиќ. Во својот говор, тој им се заблагодари на граѓаните кои пред една година, на 15 март 2025, застанале да ја бранат Србија во време на тензична политичка криза и обид за државен удар. Вучиќ посочи дека благодарение на нивната храброст, Србија останала обединета и заштитена.

Претседателката на српскиот Парламент, Ана Брнабиќ, истакна дека странските влијанија се обидуваат да ги блокираат изборите, но дека граѓаните се слободни и доаѓаат по своја волја за да го поддржат претседателот и неговиот тим. Таа нагласи дека на социјалните мрежи се ширеле навреди и лаги против митингот, но тоа нема да ја промени слободата на граѓаните да изразат поддршка.