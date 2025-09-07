Голем пожар и во Делчево

Голем пожар доцна вечерва изби на планината Голаг веднаш над Делчево дознава Имнфомакс.

На прашање на Инфомакс до ДЗС директорот, Стојанче Ангелов накратко одговори дека се работи за тежок пожар.

Она што ја отежнува ситуацијата соогласно нашите информации е фактот што огромен дел од пожарникарите од Делчево, помагаа во гаснење на пожарот во фабриката Макпрогрес во Виница.

Поради недостатокот на луѓе на терен неофицијално во справување со пожарот ангажирани се и полицајци од Делчево.

Повеќе детали очекувајте во тркот на вечерта.