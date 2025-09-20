Гоца Тржан поднесе оставка од К1, го напушти Јоксимовиќ по неколку години: Ова е причината

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Гоца Тржан со години работеше и како ТВ-лице на телевизијата во сопственост на Жељко Јоскимовиќ и Јована Јоксимовиќ, К1.Причината за оваа нејзина одлука е трансферот, односно преселбата во конкурентската Блиц ТВ.Иако деталите за концептот се внимателно чувани, познато е дека овој проект ќе донесе освежување на домашната сцена.Сè уште не е познато во кој формат ќе се тестира Гоца Тражн на новата телевизија.Да ве потсетиме, Гоца Тржан почна да соработува со Јоксимовиќ пред повеќе од 5 години, кога стана заштитно лице на нивната нова телевизија.Таа работи на истото со години, а нејзините формати честопати привлекувале големо внимание, поради приказните и емоциите што нејзините гости ги изразувале во емисиите.

Пронајдете не на следниве мрежи: