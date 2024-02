Грција ги легализираше истополовите бракови

Грчкиот парламент, синоќа, со 176 гласа „за“ од пратениците на владејачката Нова демократија и опозициските Сириза, ПАСОК, Нова левица и Курс на слобода, го изгласа законот за истополовите бракови, јави дописничката на МИА од Атина.

Грција станува 16-та земја во ЕУ, 37-ма во светот, но и прва православна земја што ги легализира истополовите бракови.

Од вкупно 300 пратеници колку што брои парламентот, гласаа 254, од кои 76 беа „против“, двајца „воздржани“, а останатите го поддржаа законот.

Меѓу оние кои гласаа против, освен пратеничките групи на Грчко решение, Комунистичката партија, Спартанци и Победа, имаше пратеници и од другите партии меѓу кои и од Нова демократија.

Веднаш по соопштувањето на резултатите, грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис преку социјалната мрежа Икс истакна дека „Грција е горда што стана 16-та земја од ЕУ која ја легализираше брачната еднаквост“, но и дека тоа ја отсликува денешната Грција: „прогресивна и демократска земја, посветена на европските вредности“.

The vote has passed: as of tonight, Greece is proud to become the 16th EU country to legislate marriage equality. This is a milestone for human rights, reflecting today’s Greece – a progressive, and democratic country, passionately committed to European values.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 15, 2024