„Дали е ова шега? Лана Дел Реј ги шокираше фановите со астрономските цени на билетите за концерт: „Се сеќавам кога ја гледав за 30 евра“ (фото)

Обожавателите на музичката ѕвезда Лана Дел Реј се крајно разочарани откако билетите за нејзината турнеја во Велика Британија се пуштени во продажба по неверојатно високи цени. Имено, пејачката и текстописец следната година ја започнува својата прва турнеја на стадион во Обединетото Кралство. Турнејата ќе започне во Кардиф, Велс на 23 јуни, пред да ги посети Глазгов, Ливерпул и Даблин пред последното шоу на стадионот Вембли во Лондон на 3 јули.Многу фанови се незадоволниСите со нетрпение ги очекуваа најавените концерти, но кога биле пуштени во продажба, голем дел од обожавателите на Лана останаа изненадени од цените. Едно лице на социјалната мрежа „Х“ зумирало на фотографија од стадионот и ги погледнало различните сектори, откривајќи дека билетите за задните стоечки седишта чинат 297 фунти, што е нешто повеќе од 350 евра, додека на предните стоечки седишта се дури 419 фунти, што е повеќе од 500 евра.„Лана Дел Реј, се шегуваш со нас и овие цени ?“, „Ако цените што ги гледам на билетите за препродажба на Лана Дел Реј се точни, тоа е одвратно“, „Големите издавачки куќи и продавачите на билети се љубители на грабливи мршојадци, вие може да се откаже госпоѓо“, „Се сеќавам кога ја гледав за 30 евра “, „Толку пари за концертот на Лана Дел Реј, па тие се луди“, се само дел од коментарите на незадоволните обожаватели.

If the prices I’m seeing from posts on here about the Lana Del Rey @TicketmasterUK pre-sale are correct (£170 for standard standing tickets) then that’s disgusting. Major-label artists and ticket companies are vultures preying on fans. Respectfully, get bent ma’am. pic.twitter.com/Siwe57Y00l— Division Order (@divisionorderuk) November 27, 2024

Објави девет студиски албумиЛана Дел Реј стана популарна на светската музичка сцена во 2011 година благодарение на огромниот успех на нејзиниот деби-сингл „Видео игри“. До денес, таа има издадено девет студиски албуми, има заработено единаесет номинации за Греми и главни фестивали ширум светот.

