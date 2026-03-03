Дали спиењето со вклучен телевизор е штетно за вашето здравје?

0 SHARES Сподели Твитни

Квалитетниот сон е неопходен за здравјето, но многу луѓе имаат навика да заспиваат со вклучен телевизор. Иако може да изгледа дека им помага побрзо да заспијат, експертите генерално предупредуваат дека тоа не е најдобра идеја. Телевизорскиот екран исто така значи изложеност на сина светлина, што е поврзано со поголем ризик од зголемување на телесната тежина, дијабетес и други здравствени проблеми. Сепак, тоа не значи дека навиката е секогаш лоша – за некои, таа може да биде „помало зло“ и начин да се одморат, пишува Healthline.

Со години, истражувањата следат како технологијата влијае на спиењето, тежината и целокупното здравје – од социјалните медиуми и постојаниот прилив на вести до уредите што ги користиме за да ги следиме. Додека научниците сè уште ги разработуваат деталите, општиот заклучок е јасен: Ако можете, избегнувајте технологија во кревет. Затоа експертите за спиење честопати советуваат да не заспивате со вклучен телевизор. Можеби изгледа дека помага, но квалитетот на вашиот сон може да страда, а навиката е поврзана со некои полоши здравствени последици.

1. Го скратува сонот

На возрасните генерално им се препорачува да спијат околу осум часа секоја ноќ. Се што е помалку од тоа создава таканаречен „долг за спиење“ кој се акумулира со текот на времето. Недоволното спиење може да влијае на концентрацијата и јасното размислување, а на долг рок може да влијае на вашето ментално и физичко здравје. Кога заспивате со вклучен телевизор, лесно е да останете будни и да гледате „уште една епизода“, што само го зголемува долгот. Дури и ако само го слушате, звукот може да ве држи будни подолго отколку што сте планирале.

2. Го намалува производството на мелатонин

Мелатонинот е хормон кој му сигнализира на телото дека е време за одмор. Телевизорот, како и другите екрани, емитува сина светлина што може да го намали производството на мелатонин. Ова го отежнува мозокот да се „префрли“ на ноќен режим, што го отежнува заспивањето и одржувањето на квалитетен сон.

3. Претерува со стимулацијата на мозокот

За да заспиете, вашиот мозок треба да се смири. Гледањето или слушањето телевизија честопати може да обезбеди премногу стимулација – ненадејните промени во звукот, блесоците на светлина или најновите вести можат да ве исплашат или да ве спречат да заспиете во подлабоки фази на спиење. Дури и кога ги затворате очите, вашиот мозок сè уште обработува дијалог и звуци, па затоа вашиот сон може да биде поплиток и понемирен, а понекогаш и полн со чудни или вознемирувачки соништа.

4. Може да влијае на здравјето

Недостатокот на квалитетен сон е поврзан со голем број ризици, вклучувајќи висок крвен притисок, ослабен имунитет и проблеми со меморијата. Но, не е само недостатокот на сон проблемот. Студија од 2019 година покажа дека спиењето со вештачка светлина, како онаа од телевизор, е поврзано со поголем ризик од зголемување на телесната тежина.

Оваа поврзаност беше забележана дури и кога учесниците не пријавија послаба количина или квалитет на спиење. Со други зборови, дури и ако мислите дека спиете добро со вклучен телевизор, навиката може да има долгорочна цена.

Кога спиењето со вклучен телевизор сè уште може да се направи

И покрај сето ова, некои експерти велат дека оваа навика не е секогаш најлошата опција. Како по правило, подобро е барем малку да се наспиете отколку да останете будни цела ноќ. Ако треба да изберете помеѓу воопшто да не спиете и да заспиете со вклучен телевизор, подобрата опција е телевизорот. Во некои ситуации, тој може да помогне поради овие причини.

Некои луѓе сметаат дека звукот на телевизорот во позадина е смирувачки – тие не го следат дејството, но помонотониот звук им помага да се опуштат и да заспијат. Познато е дека белиот шум навистина им помага на некои луѓе да заспијат. Телевизорите емитуваат сина светлина, но тие обично се подалеку од лицето отколку телефонот, таблетот или лаптопот. Кога екранот е подалеку, ефектот може да биде помалку изразен – иако тоа не значи дека е сосема безопасен.

Некои постари истражувања покажаа дека слушањето музика пред спиење може да го подобри сонот, а музиката се користи и за помош при несоница. Некои веруваат дека познатите, смирувачки звуци од телевизијата – како што е серија што сте ја гледале многу пати – можат да имаат сличен ефект.

Сите имаме серија или филм што нè „теши“. Студија од 2012 година сугерира дека потопувањето во познати измислени светови може да биде опуштачко и да ни помогне да ја вратиме смиреноста по стресен ден. Ако пуштите лесна, позната претстава, тоа понекогаш може да му сигнализира на вашиот мозок дека е време да направите пауза.

The post Дали спиењето со вклучен телевизор е штетно за вашето здравје? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: