Дали страдате од несоница? Намирници за подобар сон

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сте од оние кои цела ноќ се превртуваат по креветот, без можност да заспијат, тогаш ова е вистинскиот текст за вас.

Научните истражувања покажаа дека нашиот сон е под влијание на она што го јадеме за вечера.

Според нутриционистката Џесика Кец од Њујорк, квалитетот на ноќниот одмор можеме да го подобриме ако јадеме најмалку 2 часа пред спиење.

Докторот откри и што е добро да се внесе пред спиење:

Ако не сте знаеле чиа семето, јаткастите плодови и протеините позитивно влијаат на сонот.

Исто така, јадењата со кафеав ориз се одлични ако страдате од несоница. Комбинирајте ја храната богата со аминокиселини со на пр. авокадо, бидејќи е богат со магнезиум, кој им овозможува на мускулите да се релаксираат.

Ако не можете да не јадете два часа пред спиење, тогаш она што го јадете наутро за појадок треба да го јадете навечер:

-Овесна каша со банана е една опција, се препорачува и топла чаша млеко. Важно е да се држите подалеку од храна која е богата со кофеин и вештачки шеќер, заклучил докторот.

Пронајдете не на следниве мрежи: