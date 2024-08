Данијела 48 часа била дрогирана и малтретирана: Нејзиниот нос и заби изгниле од кокаин, а лицето си го уништила со пластична операција

0 SHARES Сподели Твитни

Данијела Вестбрук (47) се прослави во деведесетите во серијата „EastEnders“ и на многумина им беше миленичка, а последниве години шокира со својот изглед по пластичните операции.Некогаш успешната актерка беше мета на потсмев, додека на Инстаграм се пофали со своето ново лице кое многу страдаше низ годините.„Многу сум среќна со изгледот на мојата кожа. Голема благодарност до неверојатниот тим за она што го направи и ми ја подигна самодовербата пред операцијата што ја очекувам во одреден момент оваа година“, напиша Данијела. View this post on Instagram A post shared by Danniella Westbrook (@danniellawestbrook_73)Иако сега ѝ се допаѓаат резултатите од процедурата, Вестбрук до неодамна се плашеше да не и експлодираат усните.„Не можам да лажам. 24/48 часа по моите процедури за руска усна, филер и ботокс, бев толку отечен што мислев дека ќе пукнам и мислам дека на кутриот лекарски тим му беше лошо од мене да ме праша дали е ова нормално. Среќна како испадна. Ви благодарам луѓе за неверојатната работа што ја сработивте“, истакна актерката. View this post on Instagram A post shared by Danniella Westbrook (@danniellawestbrook_73)Во мај 2021 година, Данијела ја заврши првата фаза на реконструкција на лицето со пластична операција. Таа беше принудена да се подложи на операција на вилицата откако нејзините коски почнаа да гнијат како резултат на нејзината поранешна зависност од кокаин .Во едно интервју во 2018 година, таа откри дека и се распаѓаат образите и дека наместо заби има завртки кои и го сечат јазикот кога зборува. Таа призна дека некои денови се буди и левата страна од лицето и е целосно парализирана. Во други моменти, таа би била во агонија бидејќи би била отечена поради гнили и ослабени коски.„Едноставно повеќе не личам на мене. Очигледно ќе стареам многу побрзо поради лековите, но ова не ми требаше“, рече таа.Актерката зад себе има два брака и со вториот сопруг доби син и ќерка.Многумина се прашуваат што се случува со нејзиниот љубовен живот и како таа секогаш е сама во јавноста. Сепак, 49-годишната девојка имала низа неуспешни врски во текот на годините и требало да се омажи за нејзиниот вереник во затвор во 2023 година по шест години врска.Некогаш Данијела ја шокираше јавноста со својата книга во која зборуваше за тоа како наводно конзумирала кокаин додека го носела синот , но и дека во деведесеттите била силувана 48 часа затоа што должела пари.Пред објавувањето на книгата, ниту нејзиното семејство, ниту нејзините пријатели не знаеле за овој страшен настан , кои биле шокирани по споменатите фрагменти.„Им должев пет илјади фунти. Влегоа во мојата куќа и ми побараа пари што ги немав. Потоа ме киднапираа, ме одведоа во стан во близина на мојата куќа и ме силуваа 48 часа. Се менуваа на мене едн по друг, ме дрогираа да не бегам од нив “, напиша таа во своите мемоари, додавајќи дека наводно потрошиле околу 250.000 евра на недозволени супстанци, објави тогаш Стил .„Користев дрога и додека бев бремена. Се породив на подот до тоалетот , а кога почна породувањето, шмркав кокаин. Бев во ужасна состојба, никој не можеше да ми помогне “, рече таа во претходно интервју. .Поради конзумирање на кокаин добила девијација на преградата , по што почнал да и скапува носот.

