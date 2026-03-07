Дара Бубамара му купила на синот стан за 500.000 евра! ​​Со поранешниот сопруг го искешира своето богатство за недвижности надвор од Србија (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

За пејачката Дара Бубамари, семејството е на прво место, што таа често го нагласува, а тоа го докажа и сега, кога обезбеди недвижен имот за својот наследник.

Дара му купила на својот единствен син, Константин Кесиќ, стан во Париз вреден дури 500.000 евра.

Овој луксузен имот се наоѓа во еден од најубавите и најмирните делови на француската престолнина, во престижна област позната по своите елегантни згради, паркови и близина на бројни културни атракции.

Според медиумите, станот е модерно опремен, има огромни прозорци, пространа дневна соба и прекрасен поглед.

Ентериерот беше дизајниран како совршена комбинација од луксуз и минимализам, а пејачката особено инсистираше просторот да зрачи со топлина и да биде пријатен за живеење.

Она што ја прави оваа приказна особено трогателна е фактот дека во реализацијата на овој многу скап подарок учествувал и поранешниот сопруг на Дара, успешниот бизнисмен Милан Кесиќ.

Иако долго време не се во брак, двајцата со години негуваат одлични пријателски односи и заедно се стремат да му обезбедат максимална поддршка и стабилност на наследникот.

Идејата за купување на овој имот се родила за време на едно од нивните заеднички патувања во Франција, каде што Милан вообичаено живее и работи.

Кога забележале колку Константин е возбуден за градот на уметноста и модата, одлуката да му обезбедат безбедна база таму лесно паднала. Со овој гест, родителите првенствено сакале да го наградат за неговата напорна работа, доброто воспитување и почитта што им ја покажува.

– Константин навистина израснал во прекрасен млад човек. Тој е образован, културен и многу посветен на своето семејство. Дара е исклучително горда на него, а исто така и Милан. Овој стан е всушност нивни начин да му покажат колку веруваат во него и колку се горди на тоа во што се претворил – вели извор близок до семејството.

Пејачката сакаше овој подарок да носи посебна, подлабока порака.

– Дара често вели дека најголемиот успех во животот е одгледување дете кое ќе биде добра личност. Таа мисли дека Константин е токму таков, ги почитува своите родители, е вреден и скромен. Токму затоа решила да го направи среќен на овој начин – додава информираниот извор.

Таа никогаш не криеше како мајчинството фундаментално ги промени нејзините животни приоритети и нагласува дека, и покрај нејзината голема кариера и финансиски успех, нејзиниот син останува нејзина најголема радост. Пејачката накратко ги потврди овие тврдења.

– Сè што правам, го правам за него. Сè правам за мојот син – Дара Бубамара беше јасна.

