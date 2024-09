Денеска живеат во бајка, а некогаш му простила афера: На љубовницата и дала ден за паметење

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата актерка Салма Хајек е во брак со години, но нејзината љубовна приказна не била секогаш бајковита.Секогаш веселата и насмеана Салма Хајек ужива во бракот со Франсоа Анри Пино, кој раководи со една од најмоќните компании во светот – Керинг, која поседува луксузни брендови како Баленсијага, Сен Лоран, Ботега Венета, Александар Меквин и Бриони.Неговото богатство се проценува на седум милијарди долари, но Салма никогаш не била заинтересирана за тоа.„Во животот го избрав ставот дека трошоците што ги имав пред брак се мои трошоци, а тој ми рече дека тоа го знае и затоа сака да се омажи за мене. Можеби на ова делумно можеме да му препишеме дека се во мојот брак функционира совршено Повеќе Јас сум секогаш независна, а тоа му се допаѓа и многу ме цени“, рече таа еднаш.Тие се запознале во 2006 година и набрзо започнале врска. Како што еднаш рече актерката, тој беше толку паметен, шармантен и смешен.„Сфатив дека личноста која изгледа како да не е за мене е всушност совршен избор“.Веќе една година подоцна го добија своето прво дете, а две години подоцна имаше свадба, парот се одлучи за две церемонии, едната во Париз, другата во Венеција.Франсоа ја поддржувал сопругата на секој начин, дури и кога таа размислувала да ја остави кариерата на страна, но сепак, тој не успеал да го спаси бракот од афера.Најбогатиот Французин имаше врска со една од најубавите манекенки Линда Евангелиста. View this post on Instagram A post shared by Tᖺᙓ 𐌾ᗝᒪᖙ Tᖇᓮ𐌾𐌾ᙓᖇ (@trustmeiknowbetter)До моментот кога се разведе од Џералд Мари, кој беше обвинет за злоупотреба и силување на млади и едвај возрасни модели, Линда беше во депресија и тогаш се појави Пино.Нивната врска траела четири месеци, а Линда за тоа време останала бремена. По долгогодишно негирање, во 2011 година Пино го призна синот кој сега е во одлични односи со полусестрите, но и со Салма Хајек. View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)Иако кога дознала за аферата, тоа прилично ја скршила, Салма успеала да му прости на сопругот, па дури и е одговорна за неговиот подобар однос со неговиот вонбрачен син, за што проговорила и самата Линда.„Бев болна на Денот на благодарноста, а Салма фати авион со нејзината ќерка, дојде тука и подготви вечера за празникот. И реков дека нема да го прославам Денот на благодарноста; не се чувствувам добро. И таа рече: „О , како за тебе доаѓам. И пуф, таа беше тука“, изјави еднаш манекенката.

