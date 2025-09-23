Директорот на ФБИ потврди дека истражуваат можност за соучесништво во убиството на Кирк

0 SHARES Сподели Твитни

„Темелно ги истражуваме сите теории и прашања, вклучувајќи ја и локацијата од која е испукан куршумот, можноста за соучесништво, признанието преку СМС-порака и поврзаните разговори“, рече Пател во објава на социјалната мрежа X, пренесе Еј-Би-Си Њуз (ABC News).Директорот на ФБИ додаде дека се истражуваат пораките на платформата Discord, аголот на пукањето, начинот на кој е транспортирано оружјето, како и посетителите на станот на осомничениот за убиството во часовите и деновите пред 10 септември.„Целиот ФБИ жали за загубата на Чарли Кирк. Нема да застанеме додека не се задоволи правдата, а истрагата за ова убиство ќе продолжи додека не се одговори на секое прашање“, заклучи Пател.Пател изнесе слични тврдења за време на дводневните сослушувања во Претставничкиот дом и Сенатот минатата недела.Онлајн комуникациската платформа Discord потврди дека Тејлор Робинсон, осомничениот за убиството на Кирк, наводно објавил пораки до група негови пријатели на платформата два часа пред апсењето, информирајќи ги дека има „лоши вести“ за нив.Пател, за време на сослушувањето во американскиот Сенат, додаде дека има „многу повеќе од 20 луѓе поврзани со Робинсон на Discord, а ФБИ ги следи сите“.Тајлер Робинсон (22) беше уапсен и на 10 септември беше обвинет за убиството на Кирк.

