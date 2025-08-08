Дијана (25) одлепила за дедо: Нивната врска предизвика бурни реакции, луѓето не можеа да поверуваат што гледаат (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Додека некои жени сакаат помлади мажи, Дијана ја пронајде својата среќа во постар маж и шокираше многумина со својата одлука.Врската помеѓу Дијана Монтано (25) и Едгар (76) предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, најмногу поради големата разлика во годините.Откако Дијана сподели видео на кое танцува со својот партнер пред неговата колекција автомобили, вклучувајќи и сребрено Порше, нејзините следбеници брзо реагираа. Некои ги поддржаа, додека други ги критикуваа, пишува The Sun.Големата разлика во години не им пречиКорисниците на социјалните мрежи ја нарекуваат својата врска вознемирувачка, а на Дијана ѝ припишуваат негативни етикети. Од друга страна, имаше и такви кои нагласија дека најважно е партнерите да се почитуваат едни со други, без оглед на разликата во годините. @diana_edgar7 Date night ❤️ #agegapcouple #datenight #ootd ♬ original sound – ꜰɪɪʀᴍᴇᴏʟᴅɪᴇꜱᥫ᭡ Дијана вели дека нејзините родители исто така биле скептични на почетокот, но со текот на времето го прифатиле нејзиниот избор, особено откако го запознале Едгар. Нејзиниот татко сè уште не го запознал, но вели дека ја почитува нејзината одлука.Интересот на јавноста е толку голем што видеото достигна неколку милиони прегледи, а дебатата околу нивната врска продолжува. @diana_edgar7 Our outfit of the day 💙 #agegapcouple #latinaygringo #ootd ♬ original sound – Diana&Ed – Веројатно се однесува кон неа подобро од кој било друг на нејзина возраст. Само уживај, кралице – коментираше една придружничка.– Ова е малку вознемирувачко – напиша друг.– Ова треба да биде нелегално – напиша еден следбеник.

