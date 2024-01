Доколку зборувате на WhatsApp ова е одлична вест: Ова многумина ќе израдува а некои ќе се разочараат

0 SHARES Сподели Твитни

WhatsApp започна да воведува самоуништувачки гласовни пораки, односно гласовни пораки кои може да се слушаат само еднаш. Досега ова беше можно само за фотографии и видеа, но апликацијата сега ја тестира истата опција со звучни траки.

– Уште во 2021 година, воведовме View Once за фотографии и видеа за да додадете уште еден слој на приватност на вашите пораки. Денес со задоволство можеме да објавиме дека сега можете да испратите говорна порака која ќе исчезне откако примачот ќе ја слушне – соопштија од компанијата.

Гласовните пораки се јасно означени со икона „еднократно“ и може да се репродуцираат само еднаш. Од WhatsApp велат дека оваа опција ќе биде достапна на глобално ниво во наредните денови.

Pinned messages are finally here!📌 You can now pin a message to the top of your conversations with the latest versions of WhatsApp for Android, iOS, Web and Desktop!🔄 Users are always in control over the duration for which a message remains prominently displayed in their… pic.twitter.com/MFovtHtuXH— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 12, 2023

Покрај тоа, WhatsApp воведува уште една опција поврзана со споделување содржина. Отсега корисниците ќе можат да „закачуваат“ или „означуваат како особено важни“ одредени пораки. Така, тие пораки ќе бидат истакнати во разговорот за период избран од корисникот.



