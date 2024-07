Драма на аеродромот во Њујорк: Има повредени, евакуирани речиси 1.000 луѓе

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку девет лица се повредени кога се запалиле ескалаторите на аеродромот ЏФК во Њујорк, јавуваат светските медиуми.Како што пренесува „Еј-би-си њуз“, најмалку 960 патници биле евакуирани поради пожарот, кој во меѓувреме е саниран.Reported fire at JFK terminal 8, whole terminal filled with smoke and evacuation with no explanation. pic.twitter.com/imCC74K3ow— Blank User (@BlankUser685806) July 24, 2024Еден од патниците објасни што се случило.“Се качував на летот токму на терминалот каде што избувна пожарот. Алармот се огласи долго време, а никој не обрнуваше внимание”, рекол еден од патниците.Откако бил саниран пожарот, терминалот се отворил.

