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Дуа Липа и Калум Тарнер конечно го имаа своето деби на црвениот тепих како брачен пар. Пејачката го потврди својот статус на модна икона со смел моден избор.

Во понеделник, на 3 август, хитмејкерката на „Levitating“ и 36-годишната Тарнер прошетаа заедно по црвениот тепих за првпат откако се венчаа на 31 мај во Лондон.

Двојката се појави стилски на премиерата на најновиот филм на Тарнер, „Само една ноќ“.

За таа пригода, 30-годишната пејачка, добитничка на Греми награда, носеше фустан од Ферагамо, изработен по нарачка, стилизиран од Лоренцо Посоко.

Dua Lipa and Callum Turner attend the ‘ONE NIGHT ONLY’ premiere pic.twitter.com/bRxxeg3zIe— Film Updates (@FilmUpdates) August 3, 2026

Црниот фустан имаше длабоко деколте со детали од шал и уникатна текстурирана здолниште. Пејачката го надополни својот изглед со смели обетки со скапоцени камења, обетки со прстен и златна нараквица.

Нејзиниот сопруг изгледаше елегантно во темно син двореден костум од Луј Витон, во комбинација со кошула и вратоврска на шрафцигери.

Липа и Тарнер се венчаа на 31 мај во градското собрание „Олд Мерилебон“ во Лондон. Подоцна ја прославија својата венчавка со поголема, повеќедневна венчавка во Вила Валгуарнера на Сицилија, од 5 до 7 јуни.

The post Дуа Липа ги привлече сите погледи на црвениот тепих: Во луксузен фустан од Ферагамо, таа покажа зошто е модна икона (видео) appeared first on Во Центар.

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