Дунав никогаш не бил толку низок! Капетанот откри што се случува со реката: „Потребни се 200 литри дожд на квадратен метар за да се направи значајна промена“

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Нивото на водата во Дунав руши рекорди, а капетанот Владица Здравковиќ за телевизијата Курир предупреди дека реката сè уште се повлекува. Нивото на водата во близина на Земун е под нормалните вредности, а граѓаните се повикуваат да штедат вода и електрична енергија додека чекаат промена на временските услови.

И, според прогнозата на Републичкиот хидрометеоролошки завод , нивото на водата на Дунав во близина на Земун, во близина на капалиштето Лидо, моментално е околу 170 сантиметри, што е под вообичаените вредности за ова време од годината.

За оваа алармантна ситуација за емисијата „Редакција“ повеќе зборуваше капитенот Владица Здравковиќ .

– За жал, во текот на мојата долгогодишна кариера, ова е прв пат да се сретнам со такво ниво на вода и фактот дека рекордот од 1909 година е надминат. Тенденцијата не е стагнација – нивото на водата продолжува да опаѓа. Во текот на изминатата ноќ, нивото на водата се намали за уште четири сантиметри и, засега, нема охрабрувачки индикации дека ситуацијата ќе се промени. Секако, лето е и нашите граѓани треба да уживаат на плажите и да пливаат, но многу е важно по излегувањето од водата да се грижат за личната хигиена и да се истушираат . Поради високите температури и малата количина на вода, се создаваат поволни услови за развој на бактерии – рече Здравковиќ.

Владица Здравковиќ, капитен Фото: Курир Телевизија

Апел за заштеда на вода и електрична енергија

Капетанот ги повика сите граѓани да се однесуваат одговорно додека чекаат да се промени времето и да се врати нивото на водата.

– Исто така, би ги замолил граѓаните да бидат рационални во потрошувачката на вода и електрична енергија . Се наоѓаме во многу неповолна ситуација и сите можеме да го дадеме својот придонес – да не вклучуваме непотребни уреди, да штедиме електрична енергија и да не трошиме вода од водоводниот систем. Ако штедиме сега, можеме на некој начин да ги ублажиме последиците и да го направиме периодот на најголемата криза поподнослив. Сите се надеваме на дожд кон крајот на август, но за да има вистински ефект, потребно е врнежите да ги покријат притоките што ги хранат реките – изјави тој.

На крајот, тој предупреди дека за значителна промена се потребни обилни врнежи од дожд, но дека брзото закрепнување на нивото на водата не е сигурно.

– Кога претходно зборувавме за тоа, споменавме дека ќе бидат потребни најмалку 200 литри дожд на квадратен метар за да се направи значителна промена, а таква количина на врнежи во моментов не е реална. Затоа мора да почекаме септември и да се надеваме на постепено подобрување, иако дури и тогаш не можеме да очекуваме ненадејно и големо закрепнување – за утринската програма на Курир телевизија, истакна Здравковиќ.

The post Дунав никогаш не бил толку низок! Капетанот откри што се случува со реката: „Потребни се 200 литри дожд на квадратен метар за да се направи значајна промена“ appeared first on Во Центар.

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