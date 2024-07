Дупката го „проголта“ човекот заедно со креветот: Се слушаа крици, но никој не можеше да помогне

0 SHARES Сподели Твитни

Можев да се заколнам дека ме повикуваше, но не го видов, рекол братот на жртвата.Вознемирувачката приказна за човекот кој во март 2013 година го „проголта“ дупка во Флорида повторно е ажурирана.Џеф Буш (37) спиел во својата соба кога под куќата во Сефнер се отворила дупка широка шест метри. Неговиот брат Џереми слушнал страшна бучава и врисоци, но не можел да направи ништо.Praying for him! “@BN9: A photo of the sinkhole victim: 36-year-old Jeffrey Bush http://t.co/NORqqskaOQ pic.twitter.com/gdxpzSqgrA”— Erin Maloney (@ErinOnTV) March 1, 2013Единаесет години по трагедијата, Џереми се уште се сеќава на секој детал и обид да го спаси својот брат од бездната, која се појави од никаде.Се сеќава дека влетал во собата на Џеф и нашол дупка длабока најмалку 18 метри.„Подот сè уште попушташе. Насекаде имаше нечистотија. Можев да се заколнам дека ми се јавува, но не го видов. Едноставно не можев да сторам ништо“, изјави Џереми.Тој самиот се заглавил во калта, а бил извлечен од полицаец од локалната станица, пренесува LadBible.Од телото на Џефри немало никаква трага, а потрагата била залудна дури и кога на местото била донесена специјална опрема.Загубата беше погубна за Џереми и неговото семејство, вклучително и неговата сопруга и ќерка кои исто така беа во куќата во тоа време.Локацијата била прогласена за небезбедна, а по извесно време спасувачката акција била прекината. Телото на Џеф не било пронајдено во дупката што го „проголтала“ мебелот во спалната соба.На крајот, семејната зграда беше урната, а парцелата беше наполнета со чакал.„Детето постојано ме прашува каде е чичко Џеф. Работам напорно за да го издржувам семејството, а го изгубив“, изјави Џереми.

По неколку години, дупката повторно била отворена, па парцелата била оградена од безбедносни причини.Американската држава Флорида е богата со варовник и како таква е склона кон такви појави.„Тие се вообичаени во таканаречените карстни терени. Тоа се области каде што карпите под површината можат природно да ги растворат подземните води. Растворливите карпи вклучуваат солени кревети и куполи, варовник и други карбонатни карпи“, објаснија експертите од Американскиот геолошки институт.

