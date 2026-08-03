Еве кој е зет на Сузана Манчиќ: Генералот Мирослав Талијан зад себе има богата кариера и шест деца

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Ќерката на Сузана Манчиќ , Теодора Талијан , се породи денес и на свет донесе сопруг, генерал Мирослав Талијан, син кого го крстија Мијат.

Многумина се заинтригирани од приватниот живот на ќерката на водителката, а нејзиниот брак со маж 23 години постар од неа е особено интересен.

Зетот на Сузана Манчиќ е генерал со импресивна воена кариера, кој го има ова шесто дете.

Генералот Мирослав Талијан е роден во 1970 година во Смедеревска Паланка и зад себе има исклучително богата професионална кариера. Своето образование го започнал во Воената гимназија, го продолжил во Воената академија (пешадиска насока), а образованието го завршил со бројни обуки – магистерски студии на Факултетот за безбедност, специјалистички студии на Факултетот за политички науки, како и докторат, кој го стекнал во 2008 година на Воената академија.

Тој започнал како командант на вод во чета на воена полиција, а низ годините имал одговорни позиции во падобрански и антитерористички единици. Значаен дел од својата богата кариера го посветил на образованието на нови офицери, па затоа бил началник на Воената академија и началник на Школата за национална одбрана. Во 2018 година бил назначен на престижната функција командант на 72-та Бригада за специјални операции.

Интересно е и тоа што сопругот на Теодора има три деца од првиот брак, додека две од бракот со Марија Павковиќ, ќерката на Небојша Павковиќ.

Неколку месеци откако ги дадоа своите завети пред Бога на црковна венчавка, Теодора и Мирослав неодамна стапија во граѓански брак во белградската општина Стари град.

Да ве потсетиме дека Сузана Манчиќ се огласи и откри колку е среќна што станала баба.

– Пресреќна сум што станав баба и што сè помина добро. Бебето е добро, Теодора беше храбра и сум исклучително горда на неа – изјави Сузана Манчиќ за „Блиц“ со насмевка која, како што признава, денес не ѝ се симнува од лицето.

The post Еве кој е зет на Сузана Манчиќ: Генералот Мирослав Талијан зад себе има богата кариера и шест деца appeared first on Во Центар.

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