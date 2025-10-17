Експлозија во станбена зграда во Букурешт: Најмалку тројца мртви, неколку ката целосно се урнаа

Исклучително силна експлозија се случи во петок наутро во станбена зграда во Букурешт, а делови од зградата целосно се урнаа.Повредени се и 13 лица. Уривањето на зградата е предизвикано од силна експлозија, најверојатно предизвикана од гас.Експлозијата целосно урна два ката, а ги погоди и другите катови, објавија локалните медиуми.An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025Силата на експлозијата, исто така, оштети и училиште кое се наоѓа во близина на зградатаСпасувачите и екипите за итни случаи се на терен додека тимовите го пребаруваат местото на експлозијата за да ги извлечат заробените.Државниот секретар Раед Арафат апелираше до жителите да не влегуваат во зградата.„Зградата е во опасност од уривање. Таа е целосно евакуирана“, рече Раед Арафат.