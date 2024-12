Експлозија во Тајланд, има мртви и ранети! Луѓето пееја и славеа, а потоа некој фрли бомба! Крвта е насекаде, хорор пред бина!

0 SHARES Сподели Твитни

Три лица загинаа, а десетици се повредени при експлозија на бомба на годишниот фестивал во Тајланд во саботата вечерта. Хаос се случи во градот Умфанг во провинцијата Так, која се граничи со Мјанмар, додека во толпата беа фрлени воени експлозиви.Луѓето пееле и играле кога на саемот одекнала експлозија. Жртвите лежеа насекаде на земјата околу кратерот создаден од експлозијата на бомбата. Сè се случуваше пред сцената.Полицијата соопшти дека се ранети 48 лица, од кои пет потешко, додека двајца веднаш биле прогласени за мртви на местото на бомбашкиот напад а третиот на пат кон болница.

Three people were killed and 39 injured when an explosive was thrown at a dancing floor at a Red Cross Fair in Tak province’s, Thailand Umphang district shortly before 11.30pm Friday. Police are still searching for the culprit. pic.twitter.com/aZcEuvhOo2— Boar News (@PhamDuyHien9) December 14, 2024

Пред да пристигнат службите за итна помош на местото на настанот, некои жртви дури беа пренесени во болница со мали велосипеди. Тие беа уапсенидвајца осомничени за бомбашкиот напад и сега се во полициски притвор.Танатип Савангсанг, портпарол на Министерството за одбрана, изјави дека полицијата на местото на настанот потврдила дека пред експлозијата имало тепачка меѓу две „ривалски групи“ мажи. Полицијата соопшти дека повеќе нема закани по луѓе.Савангсанг додаде дека форензичките докази покажале дека експлозивната направа била рачно изработена бомба.

AT LEAST THREE DEAD AND 39 INJURED IN BOMB ATTACK IN NORTHERN THAILAND https://t.co/ljdKtEcvfc— KABUUBI MEDIA AFRICA (@KabuubiMedia) December 14, 2024

Има силно воено присуство во провинцијата Так бидејќи е гранична област на Тајланд.Премиерката Паетонгтарн Шинаватра изрази сочувство до жртвите и нивните семејства и им нареди на безбедносниот персонал и на релевантните агенции во областа да го истражат случајот и да им помогнат на повредените и оние кои ги загубија своите најблиски.



Пронајдете не на следниве мрежи: