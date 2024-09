Елизабет Харли објави жешка снимка од јахта! Инстаграм се вжешти – покажа што поседува

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Елизабет Харли (59) објави провокативно видео на кое во микро бикини се тушира ​​на јахта.Елизабет Харли се капела во морето во бело бикини , а потоа се качила на јахтата и се истуширала. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)Едноставно бело бикини ја открива бујната биста на актерката и совршено затегнатото тело. Костимот за капење има дискретна декорација – мало синџирче кое ги поврзува корпите на горниот дел и истиот синџир на колковите.Актерката носеше и големи квадратни очила за сонце, а по туширањето ја собра долгата кафена коса во атрактивна пунџа. Видеото го погледнаа голем број фанови на познатата актерка, а коментарите полни со пофалби само не престануваа да доаѓаат:„Таа мора да е најубавата жена на планетата“, „Имаш совршено тело“, „Неверојатно е колку добро изгледаш во бикини“, „Убава како и секогаш“ , беа само дел од коментарите. Елизабет Харли неодамна ја откри тајната на нејзиниот изглед кој им пркоси на годините.Во едно интервју изјавила дека никогаш не јаде ултра-обработена храна и шеќер и дека ретко консумира алкохол.

