Ердоган предложи решение за Кипар: „Еден народ, две држави“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека Турција верува дека најреалното решение за политичкиот ќорсокак околу Кипар се две држави на етнички поделениот остров.

Ердоган, зборувајќи на заедничка прес-конференција со новоизбраниот претседател на кипарските Турци, Туфан Ерхурман, го поддржа решението за две држави за ставање крај на речиси 50-годишната поделба на островот, објави Ројтерс.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека Турција верува дека најреалното решение за политичкиот ќорсокак околу Кипар се две држави на етнички поделениот остров.

Ердоган, зборувајќи на заедничка прес-конференција со новоизбраниот претседател на кипарските Турци, Туфан Ерхурман, го поддржа решението за две држави за ставање крај на речиси 50-годишната поделба на островот, објави Ројтерс.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека Турција верува дека најреалното решение за политичкиот ќорсокак околу Кипар се две држави на етнички поделениот остров.