Естонската влада обезбеди дополнителна помош за украинските воени напори за 2026 година во износ од 100 милиони евра преку заедничка програма на естонските и украинските министерства за одбрана.Намерите на естонската влада ги објави естонското Министерство за одбрана само неколку дена по состанокот меѓу естонската министерка за одбрана Хана Певкур и украинскиот министер за одбрана Денис Шмихал.Певкур рече дека поголемиот дел од средствата ќе бидат искористени за купување оружје од естонската одбранбена индустрија. Оваа обврска е дел од обврската на Естонија да издвои 0,25 проценти од својот БДП за воена помош на Украина во текот на следните четири години.На средбата меѓу двајцата министри се разговараше и за неодамнешните инциденти во Полска, каде што руски беспилотни летала го нарушија полскиот воздушен простор.„Нарушувањето на воздушниот простор на Полска и НАТО од таков обем е без преседан и неприфатливо. Русија сноси целосна одговорност за ова. Нашиот фокус мора да остане на вршење притисок врз Русија како агресор и помагање на Украина да ја заврши војната“, рече Певкур.Естонскиот министер се сретна и со украински војници, кои ги споделија своите искуства од бојното поле и ја нагласија важноста на континуираната поддршка од Западот.Од почетокот на руската агресија врз Украина, естонската влада обезбедува континуирана поддршка на украинската армија и често е цел на руски провокации во Балтичкото Море поради својата политичка посветеност.

