ЕУ не ги прифаќа новите царини на Трамп, бара од Вашингтон да го почитува трговскиот договор

Европската комисија денеска ги повика Соединетите Американски Држави да ги почитуваат условите од трговскиот договор склучен меѓу двете страни минатата година, откако Врховниот суд на САД ги поништи т.н. реципрочни царини на Доналд Трамп, што го натера да објави нови глобални тарифи од 15 проценти.

Европската комисија го повика Вашингтон да биде „јасен“ во врска со мерките што се подготвува да ги преземе по пресудата на највисокиот американски суд.

Незадоволен од одлуката на Врховниот суд, Трамп воведе глобална тарифа, првично од 10 проценти за сите увезени стоки, која потоа ја зголеми на 15 проценти, дополнително на веќе постојните царини.

– Сегашната ситуација не е погодна за воспоставување „фер, избалансирана и меѓусебно корисна“ трансатлантска трговија и инвестиции, како што е договорено од двете страни, се вели во соопштението на Европската комисија.

Трговскиот договор меѓу Брисел и Вашингтон постигнат во јули предвидува американски царини од 15% за повеќето стоки од ЕУ, вклучувајќи фармацевтски производи, полупроводници и автомобилски производи. Стапката од 15% е максимален праг и не е дополнителна на постојните царини, како што предвидува новата одлука на Трамп.