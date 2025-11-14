ЕУ ја објави агендата за 7-та Меѓувладина конференција со Албанија

Советот на Европската Унија ја објави агендата за 7-та Меѓувладина конференција за пристапување на Албанија во Европската Унија, која ќе се одржи на 17 ноември во Брисел.

Според официјалното соопштение, со конференцијата ќе претседава Мари Бјер, министерка за европски прашања.

Конференцијата ќе започне во 8:00 часот, а по неа ќе следи прес-конференција околу 9:20 часот.

„Овој состанок ќе послужи за отворање преговори со Албанија за Група 5 „Ресурси, земјоделство и кохезија“, вклучувајќи ги Поглавјето 11 (земјоделство и рурален развој), 12 (безбедност на храната, ветеринарство и фитосанитарни прашања), 13 (рибарство и аквакултура), 22 (регионална политика и координација на структурни инструменти) и 33 (финансиски и буџетски одредби)“, се наведува на официјалната веб-страница на ЕУ.

Пред два дена, премиерот Еди Рама, исто така, го најави одржувањето на седмата меѓувладина конференција со ЕУ, за отворање на последната група преговарачки поглавја.

Премиерот Рама подвлече дека со отворањето на оваа група поглавја, Албанија го постигнува невозможното, бидејќи ги финализира сите преговарачки поглавја во рок од 12 месеци, постигнувајќи апсолутен рекорд во напредокот на европската интеграција.