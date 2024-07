Жанамари позираше под туш и го „сруши“ Инстаграм: Задникот во преден план

0 SHARES Сподели Твитни

Хрватската пејачка Жанамари Перчиќ позираше во костим за капење и го привлече вниманието на голем број следбеници на социјалните мрежи.Таа се фотографирала под туш, а задниот дел и бил во преден план. Во описот изјавила дека носи костим за капење од првата колекција. Како и секогаш, во коментарите имаше само пофалби.„Каква бомба“, „Не за слабо срце“, „Не бевме подготвени за ова“, „Убава, како и секогаш“, се некои од нив. View this post on Instagram A post shared by Žanamari (@zanamari)Во едно од претходните интервјуа, Жанамари зборуваше за својата исхрана.„Кога е исхраната во прашање, не обрнувам многу внимание, но јадам работи кои имаат протеини. Кога сум надвор, не се двоумам да нарачам њоки со четири видови сирење. Единствениот грев што го имам е литри и литри кафе“, изјавила таа.Таа проговори и за коментарите што ги добива за нејзиниот изглед и за предрасудите на општеството.„И јас не сум сечиј врв. За некои сум убава, за некои не, но проблемот со луѓето е што бројат години и велат: „Не можеш да го носиш тоа“, особено ако си над 30. На жените им е тешко поради предрасудите, но затоа градам за да можам се да носам на грб“, вели таа.Таа исто така претходно откри дека порано се грижела за својата тежина, но сфатила дека нема причина за тоа. Сега таа ја одржува формата со редовно вежбање.„Ако се криете поради некој килограм вишок, тогаш тие не ви се главен проблем. И јас во моите дваесетти постојано кукав за некој килограм вишок и никогаш не ги симнав. Дури кога имав 35 килограми вишок. по породувањето, дека го сфатив сериозно и ги изгубив за неколку месеци одговорите на тоа што навистина сакаат и што ги прави среќни си посветуваат внимание и време и секојдневно работат на својата внатрешна рамнотежа“, рече таа.

