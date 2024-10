За Бред Пит ова е најубавата жена на светот: Никогаш не би погодиле која е

0 SHARES Сподели Твитни

Бред Пит е некој кој има импресивна биографијаНекои од филмовите што ви паѓаат на ум кога ќе помислите на овој 60-годишник се Se7en, Troy, Ocean’s 11, Fight Club, Legends of the Fall, Interview with the Vampire. И бидејќи тој беше во многу филмови низ годините, Пит работеше со толку многу актери и актерки.Легендарниот актер глумеше во филмови со други легенди, меѓу кои Леонардо ди Каприо и Џулија Робертс, а ова се секако некои од најголемите имиња во Холивуд.И додека можеби мислите дека Пит ги оценува како најдобрите актери со кои некогаш работел, неговиот омилен е некој што веројатно не би го очекувале.Пит верувал дека членката на њујоршката театарска сцена е „најголемата икона“ со која некогаш работел, додавајќи дека таа е „најубавата жена во светот на актерството“,Актерот ова го сподели со публиката во 1996 година, за магазинот Тајгер Бит: „Познавам многу малку мажи кои би можел да ги погледнам. Затоа ги ценам старите филмови, бидејќи прикажуваат човек кој стои на своите принципи. Како Роберт Редфорд. Тој покажа каков маж сакаат да бидат мажите и какви мажи сметаат жените за мажи“.И покрај тоа што изгледаше божествено, Пит веруваше дека најголемите ѕвезди не се секогаш луѓето што ги нарекуваме „секс симболи“.– Дали кога гледате некоја личност се фокусирате само на неговиот изглед? Ова е само првиот впечаток. Потоа има некој што не ви паѓа веднаш во очи, туку разговарате со него и тие стануваат најубавото нешто на светот.Неговата омилена жена на сите времиња, Дијана Вист, не беше ценета ниту поради нејзиниот изглед, ниту поради тоа што е „секс симбол“. Најпопуларните улоги на 75-годишната актерка се „Edward Scissorhands“ и „Footloose“.– Најубавите актерки не се како што би ги нарекле секс симболи. Ќе ви кажам која е мојата омилена актерка: Дијана Вист. И не би ја нарекле секс симбол. За мене Дијана Вист е најубавата жена на екранотПо студирањето театарска уметност на Универзитетот во Мериленд, Вист го имаше своето деби на Бродвеј во 1971 година во Двојниот пасијанс на Роберт Андерсон.Таа продолжи да изгради неверојатно успешна кариера на сцената, пред да стане голема и во филмот – освои два Оскари за Хана на Вуди Ален и Нејзините сестри и Куршуми над Бродвеј.

