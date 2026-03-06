0 SHARES Сподели Твитни

Цената на барел нафта надмина 90 долари за прв пат од април 2024 година, а главната причина е, секако, војната што ја водат Израел и САД против Иран.

Поради нападите што ги започнаа САД и Израел врз Иран и понатамошните конфликти во поширокиот регион, кој е одговорен за 30 проценти од светското производство на нафта, цената на оваа суровина вртоглаво расте во последните неколку дена.

Пред да започнат американско-израелските напади врз Иран, цената на барел нафта беше 71 долар, само за да скокне за 20 долари за само седум дена.

Најголемиот фактор за овој скок на цените е затворањето на Ормутскиот теснец, низ кој поминува огромна количина нафта. Иранските власти, кои имаат контрола врз овој премин, одлучија да го затворат теснецот за бродови од САД, Израел и европските земји.

Доколку цената достигне 100 долари за барел, како што се очекуваше, тоа би било првпат од јули 2022 година, кога руската агресија врз Украина беше во рана фаза.

Да потсетиме дека, при објавувањето на затворањето на Ормутскиот теснец, иранските власти објавија дека цената на нафтата би можела да скокне на 200 долари, што би бил апсолутен рекорд во историјата. Највисоката цена забележана досега беше 147 долари во јули 2008 година.

The post За првпат од 2024 година: Цената на барел нафта надмина 90 долари, се очекува понатамошен раст appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: