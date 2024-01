ЗА ПРИМЕР ИЛИ ЗА ОСУДА? МОМЧЕ СО ТРАКТОР ДО УЧИЛИШТЕ! Кога новинарите го прашаа што прави дома – останаа шокирани (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Приказната за момчето Предраг Драгојловиќ не престанува да ја интригира јавноста откако пред извесно време беше емитувана репортажа за него на телевизија. И денес се расправа дали тоа што го направи ова мало момче тогаш беше пример или осуда.

Доаѓаше на училиште секое утро со трактор. Ја возел и неговата врсничка Митра. Немаше друг избор, посочува новинарот во прилогот. Четири километри возење низ уништено село за него е ситница.

Малиот Пеѓа, вели новинарот, малку зборува, но „кога го прашавме што прави дома – се шокиравме“.

– Товарам дрва – одговори Предраг Драгољевиќ од село Равно.

И додека неговите врсници си играат со имитации на големи камиони, Предраг вози вистинско монструозно.

View this post on Instagram A post shared by Novica Brajović (@trkacko_pile)

– Секое негово движење е на место. Мама Милка му е благодарна на градоначалникот на Купрес Стјепан Херцег за помошта во реновирањето на куќата.

Како што рековме, дискусиите на социјалните мрежи не стивнуваат . Има кои осудуваат, има и кои бранат.

Пронајдете не на следниве мрежи: