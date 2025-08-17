Зеленски го одби планот на Путин и Трамп

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го отфрли предлогот на Владимир Путин Украина да се повлече од Донецк и Луганск како дел од мировниот план поддржан од Доналд Трамп, објави Ројтерс. Зеленски јасно рече дека таква опција не е можна.

По средбата со Путин во Алјаска, Трамп разговараше со Зеленски повеќе од час и половина. Лидерите на НАТО и европските земји се придружија на разговорот.

Според извор запознаен со разговорот, Трамп му пренел на Зеленски дека Путин е подготвен да престане да се бори на други фронтови ако Украина се повлече од истокот на земјата. Зеленски одбил.

Фајненшл тајмс претходно денеска објави дека на самитот со Трамп, Путин побарал Украина да се повлече од регионот Донецк во замена за замрзнување на фронтот во регионите Херсон и Запорожје.

Њујорк тајмс подоцна објави дека Трамп го поддржува планот и верува дека мирот може брзо да се постигне ако Украина се согласи да го предаде остатокот од Донбас, вклучувајќи ги и областите што не се окупирани од руските сили.

Трамп и Зеленски треба да се сретнат во понеделник во Белата куќа, а поканети се и европски лидери.