Зеленски го откри тајниот план на Путин и најави голем притисок врз Русија: „Наскоро ќе започнат големи напади…“

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Зеленски изјави дека есента 2026 година е посакуваниот рок за мир, но предупредува дека нема гаранции.

Украина ќе го зголеми дипломатскиот, економскиот и воениот притисок врз Москва со цел да ја заврши војната пред почетокот на зимата, изјави во понеделник украинскиот претседател Володимир Зеленски.

На состанокот со украинските амбасадори во Киев, Зеленски ја означи есента 2026 година како посакуван рок за постигнување мир, но предупреди дека тој не може да се гарантира.

Тој го обвини рускиот претседател Владимир Путин дека подготвува продолжување на војната со нова мобилизација и нови напади.

„Ги гледаме вистинските намери на Русија“

– Ќе се потрудиме многу тоа да се случи пред зимата, на есен – рече Зеленски.

– Сепак, ни е јасно со кого си имаме работа и знаеме дека Путин се надева дека ќе ја продолжи оваа војна уште повеќе – додаде тој.

-Тој подготвува мобилизација во својата земја и нови напади. Ги гледаме вистинските намери на Русија, собираме партнери и вршиме притисок врз агресорот – изјави Зеленски.

Зеленски објасни дека Уkраина има намера да комбинира различни форми на притисок, дипломатски напори, воени напади, санкции и мерки на партнерските влади, со цел да ѝ се одземе на Русија секоја друга опција освен постигнување мир .

Сепак, тој призна дека е невозможно прецизно да се предвиди кога овој притисок врз зглобовите ќе даде резултати.

Продолжените санкции и напади се дел од стратегијата за зголемување на притисокот врз Москва

Дел од таа стратегија се и долгорочните санкции, термин што Киев го користи за да ги опише нападите врз руските објекти од клучно значење за водењето на војната. Тие акции, како што објасни тој, се спроведуваат паралелно со нападите од среден дострел и економските санкции воведени од сојузничките земји.

Според Зеленски, целта на сите овие мерки е да се создаде „такво ниво на притисок што на Русија ќе ѝ остане само мир“.

Зеленски претходно ги опиша нападите врз руските воени производствени, логистички и енергетски постројки како начин за зголемување на трошоците за војна и принудување на Кремљ да преговара.

The post Зеленски го откри тајниот план на Путин и најави голем притисок врз Русија: „Наскоро ќе започнат големи напади…“ appeared first on Во Центар.

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