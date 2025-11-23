Зеленски под зголемен притисок: Овие 5 работи објаснуваат во колку тешка ситуација се наоѓа

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се соочува со низа кризи што ја тестираат неговата способност да води сè поистрошена нација речиси четири години по разорната тотална инвазија на Русија.

Повеќе од една недела, Зеленски се бори да ги ограничи последиците од скандалот со корупција од 100 милиони долари, во кој се вклучени високи функционери и други соработници. Притисокот е голем бидејќи Соединетите Држави го промовираат предлогот што го подготвија заедно со Русија, кој би барал големи отстапки од Украина – а отстапките од Русија се чини дека се минимални – со цел да се стави крај на војната, пишува АП.

Сето ова се случува додека Русија полека, но сигурно напредува на делови од 1.000-километарскиот фронт и континуирано бомбардира украински електрани, предизвикувајќи сериозен недостиг на електрична енергија како што се приближува постуденото време.

Еве пет работи што треба да ги знаете за растечкиот притисок со кој се соочува Зеленски.

Справување со бунт

Зеленски се соочи со бунт од пратениците во сопствената партија откако државните агенции за борба против корупцијата открија дека 100 милиони долари биле одземени од енергетскиот сектор преку мито од изведувачи.

Откако истражителите ги објавија своите наоди, Зеленски отпушти двајца високи функционери и воведе санкции врз блиски соработници . Еден од неговите соработници вклучен во оваа шема, Тимур Миндиќ, наводно ја напуштил земјата. Миндиќ е партнер во компанија за медиумска продукција чиј косопственик беше Зеленски пред да стане претседател.

Некои украински пратеници и активисти го повикуваат претседателот да го отстрани неговиот моќен шеф на кабинетот, Андриј Јермак. Ниту Зеленски ниту Јермак не беа обвинети за какво било кривично дело од страна на истражителите . Но, со оглед на тоа што се верува дека Јермак одлучува за клучни државни назначувања и има влијание во врвните политички прашања, пратениците веруваат дека тој треба да преземе одговорност како начин да помогне во враќањето на довербата на јавноста.

Партијата „Слуга на народот“, предводена од Зеленски, освои повеќе од две третини од пратеничките места на парламентарните избори во 2019 година. Сепак, некои политичари предупредуваат дека поделбата во партијата или серија транзиции би можеле да доведат до губење на парламентарното мнозинство, доколку таа не се одвои од Јермак.

Многу од политичките сојузници на Зеленски веруваат дека нешто мора да се промени, дури и ако јавно не ги изразиле своите загрижености, рече Никола Давидјук, независен политички експерт.

Една од главните критики кон владата на Зеленски е дека премногу моќ е концентрирана во рацете на Јермак и неговите советници , додаде Давидјук.

„Стилот на управување на Зеленски не функционира“, рече тој.

Давидјук рече дека начинот на кој Зеленски ќе реагира на скандалот со корупција може да одреди дали последиците ќе му наштетат на угледот на Украина кај сојузниците.

Владата на Зеленски во моментов не е во опасност

Руската инвазија предизвика вонредна состојба во Украина, со што претседателските и парламентарните избори беа одложени на неодредено време. Значи, дури и ако контролата на Зеленски врз парламентот ослабне, а неговата популарност се намали, многу е малку веројатно дека ќе биде отстранет додека војната продолжува – освен ако не поднесе доброволна оставка.

Претседателскиот мандат во Украина обично трае пет години, а пред војната, следните избори беа закажани за пролетта 2024 година.

Растечките политички пречки со кои се соочува Зеленски би можеле да предизвикаат тешкотии во неговата способност да го протурка потенцијалниот мировен договор што се преговара со Русија преку парламентот. И доколку тој се обиде да се кандидира за реизбор по војната, неговите шанси би можеле да бидат намалени ако Јермак е сè уште во игра, велат политичките аналитичари.

Поранешниот генерал се смета за ривал, но негира политички амбиции

Ниту една избрана опозициска фигура во Украина не претставува сериозна закана за Зеленски.

Поранешниот претседател на Украина и сегашен опозициски пратеник, Петро Порошенко , не успеа да ја прошири својата поддршка надвор од својата мала лојалистичка база. Неговите обиди да покрене гласање за недоверба на украинската влада исто така не успеаја. Тој собра помалку од половина од потребните 150 гласови.

Еден потенцијален предизвикувач би можел да биде поранешниот началник на армијата на Украина, Валериј Залужни, кој надгледуваше неколку успешни контраофанзиви во првата година од војната и беше соборен од претседателот на Украина кон крајот на 2023 година. Залужниџи сега е амбасадор на Украина во Обединетото Кралство.

Залужниј негира каква било намера да влезе во политиката, но анкетите во Украина го покажуваат теоретски конкурентен со Зеленски, што ги поттикнува шпекулациите дека би можел да биде убеден да се кандидира на следните избори.

Планот на САД и Русија за прекин на војната во Украина

САД и Русија изготвија план насочен кон прекин на војната во Украина, кој бара големи отстапки од Киев, според нацрт-документот до кој дојде АП, вклучително и исполнување на некои од барањата што Кремљ ги поставува уште од инвазијата на почетокот на 2022 година.

Планот предвидува Украина да отстапи територија на Русија, а Киев да ја ограничи големината на својата војска. Како дел од предлогот, Русија би добила ефективна контрола врз целиот источен Донбас – област што долго време ја посакува Москва – иако Украина сè уште контролира дел од областа.

Зеленски претходно ги отфрли истите услови, опишувајќи ги како неуставни и неправедни. Неговиот кабинет во четврток соопшти дека официјално го примил планот, но не коментираше за неговата содржина.

Сепак, денес Зеленски рече дека Украина е под еден од најтешките притисоци и се соочува со ризик од губење на клучен партнер или достоинство.

Трамп, исто така, се обрати потоа, потврдувајќи дека му дал рок на Зеленски до Денот на благодарноста, 27 ноември, да даде изјава.

Патем, извештаите за мировниот план се појавија во време кога Зеленски се соочува со зголемени немири поради корупцискиот скандал. Орисија Луцевич, експерт за Украина од „Чатам Хаус“, рече дека „времето е многу штетно за Украина“.

„Зеленски е ранлив. И САД и Русија го забележаа внатрешниот скандал и одлучија да го зголемат притисокот врз него да се согласи со рускиот план”, рече Луцевич.

Но, напорите можеби нема да испаднат како што е предвидено, додаде таа, нагласувајќи дека европските сојузници застануваат во одбрана на Украина и се изјаснуваат против планот.

Притисок на фронтот и низ целата земја

Во овој контекст, подобро опремената руска армија ги зголемува нападите по должината на фронтот и врз енергетските објекти во задниот дел, дополнително оптоварувајќи ја Украина.

Руската војска продолжува да напредува во неколку области. Во североисточниот регион Харков, руските сили вршат притисок врз градовите Купјанск и Лиман, кои Украина ги врати од Русија во првата година од војната. Сепак, најжестоките битки се водат околу опколениот украински град Покровск, клучен логистички центар во источниот регион Донецк.

Руските напади врз украинските електрани во ноември резултираа со едни од најлошите недостатоци на електрична енергија од почетокот на војната.

